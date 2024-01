In der vergangenen Nacht (02.01.2024 zwischen 01:45 und 02:00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Hauptstraße in Koserow eingebrochen.

Koserow (ots) - Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften, drangen sie in die Büroräume vor und durchwühlten Schränke und Regale. Ob und was die Täter gestohlen haben, ist derzeit unbekannt, weshalb noch keine Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden können. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378 279-224 entgegen.