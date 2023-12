Am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr zeigte eine Bürgerin aus Eggesin ihren Ehemann als vermisst an.

Eggesin (ots) - Der 73-jährige war demnach am gestrigen Abend das letzte Mal in der Häuslichkeit gesehen worden. Als die Ehefrau am heutigen Morgen wach wurde, war ihr Ehemann verschwunden. Da dieser in schlechtem gesundheitlichen Zustand war und dringend Medikamente benötigte, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet und entsprechend ausgebildete Diensthunde angefordert. Erfreulicherweise mussten diese nicht mehr zum Einsatz kommen, denn gegen 09:00 Uhr fanden Kollegen des PR Ueckermünde den 73-jährigen Mann in einem angrenzenden Waldstück - zwar unterkühlt, aber ansprechbar. Der Mann wurde umgehend durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und wurde zur weiteren Behandlung ins Ameos-Krankenhaus Ueckermünde verbracht.