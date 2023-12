Aufgrund schwerer Sturmböen sind von gestern Abend bis heute Morgen (Stand: 22.12.2023, 06:30 Uhr) Polizei- und Rettungskräfte vermehrt zu Einsätzen gerufen worden.

Vorpommern-Greifswald (ots) - Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnete die Polizei bislang 13 Einsätze. In den meisten Fällen sind Bäume auf die Straßen und Wege gestürzt oder drohten umzustürzen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei sind den eingehenden Meldungen schnellstmöglich nachgegangen, haben gemeinsam Maßnahmen getroffen, Unfallstellen abgesichert, Gefahren beseitigt und herabgefallene Äste sowie umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt, sodass der Verkehrsfluss wiederhergestellt werden konnte.



So stürtzte gestern Abend (21.12.2023) gegen 22:20 Uhr ein Baum auf die L 35 zwischen Dargelin und Stresow-Siedlung. Ein 21-jähriger Golf-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Etwa eine halbe Stunde später kamen Polizei und Feuerwehr erneut zum Einsatz, da in der Nähe weitere Bäume umstürzten. Zwischen Bandelin und der Kreuzung B111 / L 35 ist ein 20-jähriger Autofahrer ebenfalls gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. In beiden Fällen blieben die Fahrer zum Glück unverletzt.



Zuvor (gegen 22:00 Uhr) stürtzte auf der L 261 auf Höhe Neu Ungnade ein Baum aufgrund des Sturmes auf die Motorhaube und das Dach eines fahrenden Opels, der gerade in Richtung Dersekow unterwegs war. Der 61-jährige Fahrer kam mit einem Schrecken davon und wurde zum Glück nicht verletzt. Die Kameraden der Feuerwehr räumten den Baum von der Straße. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.



Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin bis heute Abend vor teilweise schweren Sturmböen. Es besteht Gefahr durch umstürzende Bäume und herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände.