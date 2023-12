Am gestrigen Morgen gegen 03:30 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier in Greifswald durch einen Hinweisgeber der Einbruch in ein Tabakgeschäft in der Greifswalder Innenstadt, Lange Straße mitgeteilt.

Hansestadt Greifswald (ots) - Der 24-jährige Hinweisgeber hatte zuvor mindestens zwei männliche Täter dabei beobachtet, wie diese mit offenbarem Diebesgut aus dem Tabakgeschäft kamen. Als er sie daraufhin ansprach, flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Es gelang ihm, einen der beiden mutmaßlichen Täter zu stellen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen zweiten Täter blieb bislang erfolglos.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 42-jährigen Greifswalder, der bereits mit ähnlichen Delikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rahmen der Spurensuche - und sicherung konnte die Kriminalpolizei im Nahbereich des Tatortes mehrere Tabakwaren auffinden und als Beweismittel sicherstellen. Das aufgefundene Diebesgut hat einen Wert von ca. 30.000 Euro. Da der 42-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz ist, wurde u. a. wegen des Verdachts der Fluchtgefahr Haftantrag beim AG Greifswald gestellt. Am späten Nachmittag wurde diesem entsprochen und die Untersuchungshaft richterlich angeordnet. Der Tatverdächtige wurde in die JVA Stralsund verbracht.

Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern gegenwärtig an.