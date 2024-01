Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl aus Schuppen Im Langfeldweg in Aurich kam es zu einem Diebstahl.

Landkreis Aurich (ots) - Unbekannte verschafften sich unbefugt Zutritt zum Geräteschuppen eines landwirtschaftlichen Hofs und entwendeten Werkzeug. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 24. Dezember bis zum 2. Januar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.



Aurich - Briefkästen beschädigt



Unbekannte haben im Wallster Weg in Aurich einen Briefkasten der Deutschen Post beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, in Höhe der Hausnummer 4. In der Straße Hoher Wall wurde zudem zwischen Freitag und Dienstag der Nachtbriefkasten eines Gerichtsgebäudes mittels eines pyrotechnischen Gegenstands beschädigt. Es entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise auf die Verursacher unter 04941 606215.



Verkehrsgeschehen



Aurich - Unfallflucht



Am Neujahrstag hat sich in Aurich eine Unfallflucht auf der Großen Mühlenwallstraße ereignet. Gegen 4.10 Uhr fuhr ein Autofahrer in Richtung Von-Jhering-Straße auf die Pferdemarktkreuzung zu und kollidierte mit einer verkehrsbedingt haltenden Audi-Fahrerin. Die Fahrerin des Audis hielt zu diesem Zeitpunkt an einer Rot zeigenden Ampel. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Er soll einen silbernen VW Bora gefahren haben, welcher nun an der Stoßstange beschädigt sein dürfte. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den VW-Fahrer unter 04941 606215.



Aurich - Verteilerkasten demoliert



Im Eckweg in Aurich kam es am Neujahrstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verteilerkasten und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.



Südbrookmerland - Unfall mit E-Scooter



In Südbrookmerland sind am Dienstag zwei Minderjährige auf einem E-Scooter bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 16-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr zusammen mit einem 13-Jährigen auf einem E-Scooter auf dem Radweg der Uthwerdumer Straße und kreuzte nach ersten Erkenntnissen die Fahrbahn. Eine 64-jährige VW-Fahrerin bog zu dieser Zeit von der Auricher Straße in die Uthwerdumer Straße ein und erfasste den E-Scooter. Das 16-jährige Mädchen und der 13-jährige Junge wurden leicht verletzt. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.