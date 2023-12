Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl aus Schuppen Zu einem Diebstahl kam es im Schirumer Loog in Aurich.

Landkreis Aurich (ots) - Zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf einem Grundstück Zutritt zu einem Lagerschuppen und entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. In der Nähe wurde in dem Zeitraum ein dunkler Bulli gesehen, der damit möglicherweise in Verbindung steht. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere auch zu dem Fahrzeug, unter 04941 606215.



Verkehrsgeschehen



Norderney - Nach Zusammenstoß geflüchtet



Auf einem Parkplatz auf Norderney hat ein unbekannter Autofahrer ein Auto touchiert und ist anschließend geflüchtet. Vor einer Ferienwohnung in der Elbestraße beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen grauen Ford Kuga an der Beifahrerseite. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr dann davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04932 92980 entgegen.



Norden - Unfallflucht



In der Großen Hinterlohne in Norden hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 15 Uhr und 16.40 Uhr einen schwarzen VW Passat hinten links. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Parkplatz hinter einem Bekleidungsgeschäft. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.



Norden - Autofahrer war berauscht



Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in Norden angehalten. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 21 Uhr mit dem Auto durch die Stadt, als die Polizei ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte. Ein Drogenvortest verlief bei dem Mann positiv auf die Wirkstoffe THC, Metamphetamin und Kokain. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.