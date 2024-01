Kriminalitätsgeschehen Aurich - Frau verletzt Eine Frau ist am Montagabend in Aurich verletzt worden.

Landkreis Aurich (ots) - Nach ersten Erkenntnissen hielt sich das 26-jährige mutmaßliche Opfer gegen 21.10 Uhr im Bereich der Thüringer Straße in der Wohnung eines Bekannten auf, als es zwischen ihr und dem Mann zu Streitigkeiten kam. Im weiteren Verlauf griff der 32-jährige Mann die Frau an und verletzte sie mit einem spitzen Gegenstand am Bein. Die 26-Jährige verließ daraufhin die Örtlichkeit und lief zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Ein Passant alarmierte dort die Polizei. Die Frau wurde in einem Krankenhaus versorgt. Gegen den 32-jährigen Beschuldigten wird nun ermittelt.



Rechtsupweg - Buswartehäuschen beschädigt



In der Tannenstraße in Rechtsupweg ist am Silvesterwochenende ein Buswartehäuschen beschädigt worden. Zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 14 Uhr, zerstörten Unbekannte die Verglasung der Haltestelle "Tannenstraße". Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.



Norden - Briefkasten zerstört



In der Silvesternacht haben Unbekannte in Norden einen Briefkasten beschädigt. An einem Grundstückszaun in der Amselstraße wurde ein Böller im Briefkasten entzündet, wodurch ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich entstand. Täterhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.