Kriminalitätsgeschehen Aurich - Mann festgenommen Polizeibeamte haben am Dienstag in der Auricher Innenstadt einen Mann mit offenem Haftbefehl festgenommen.

Landkreis Aurich (ots) - Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz hielt sich gegen 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße auf und wurde dabei beobachtet, wie er Waren in seine Tasche steckte. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, flüchtete der Mann aus dem Geschäft. In der Fußgängerzone konnte er vom Sicherheitspersonal der Stadt gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten dann vor Ort vorläufig fest.



Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Der 22-jährige Mann steht im Verdacht, noch für weitere Ladendiebstähle und auch für den Angriff auf eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes auf dem Kasernengelände verantwortlich zu sein. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an.