Kriminalitätsgeschehen Aurich - Sicherheitsdienst angegriffen Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmorgen im Hoheberger Weg in Aurich ereignet hat.

Landkreis Aurich (ots) - Im Eingangsbereich des Kasernengeländes, in Höhe Otto Leege Straße, griff nach ersten Erkenntnissen gegen 6.50 Uhr eine derzeit unbekannte männliche Person eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes an. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann die Herausgabe von Bargeld. Die Frau setzte sich zur Wehr und erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Der Täter flüchtete dann ohne Beute fußläufig in Richtung Hoheberger Weg, vermutlich mit gebeugtem Gang. Er wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß und schlank mit dunkler Haut. Er war vermummt und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.



Norddeich - Versuchter Automatenaufbruch



Zu einem versuchten Automatenaufbruch kam es am Wochenende in Norddeich. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr vor einem Restaurant in der Deichstraße. Angegangen wurde ein Snackautomat. Der Aufbruch gelang nicht, es entstand dennoch ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung drei Tatverdächtige zwischen 19 und 22 Jahren vorläufig festnehmen. Gegen die Beschuldigten wird nun ermittelt.



Marienhafe - Auto beschädigt



Im Mühlenloog in Marienhafe kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten offenbar mutwillig bei einem geparkten VW den linken Außenspiegel und einen Reifen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.