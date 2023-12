Verkehrsgeschehen Aurich - Unfall nach Vorfahrtsverstoß Eine Autofahrerin verursachte am Mittwoch einen Unfall in Aurich.

Landkreis Aurich (ots) - Die 45-jährige Opel-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz auf die Wallinghausener Straße. Dabei übersah sie einen 26-jährigen VW-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 26-Jährige leicht verletzt wurde.



Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet



Ein LKW-Fahrer ist nach einem Unfall am Mittwoch geflüchtet. Gegen 7.15 Uhr fuhr der Fahrer eines LKW auf der Schoonorther Straße in Richtung Norden. Zwischen dem LKW und einem Bus, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.