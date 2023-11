Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, den 30.11.2023 Landkreis Aurich Verkehrsgeschehen Aurich - Unfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Fischteichweg / Leerer Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin.

Aurich/Wittmund (ots) - Eine 69-jährige Auricherin bog vom Fischteichweg kommend mit ihrem Mercedes nach rechts auf die Leerer Landstraße ab. Hierbei übersah die Autofahrerin eine kreuzende Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin stürzte nach einem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Danach entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.



Südbrookmerland - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt



Eine 32-Jährige Südbrookmerländerin parkte am Donnerstag ihren VW Passat auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Straße "Bürgermeister-Lüken-Platz". In der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken den geparkten VW Passat der 32-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.



Hage - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



In der Nacht zu Sonntag parkte ein 40-jähriger Hager seinen VW Touran auf einem Parkplatz im Gartenweg. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten VW Touran und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in niedriger vierstelliger Summe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.