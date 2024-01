Verkehrsgeschehen Aurich - Unfallflucht In der Jahnstraße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht.

Landkreis Aurich (ots) - Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Anwohnerparkplatz der Hausnummer 4 einen schwarzen VW Golf. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.



Aurich - Fahrer eines E-Scooters gesucht



Die Polizei sucht den Fahrer eines E-Scooters, der am Silvesterabend in Aurich mit einer Radfahrerin kollidiert ist. Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Sonntag gegen 19.50 Uhr eine 72-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Oldersumer Straße. Sie stieß mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen, der aus der der Straße An der Stiftsmühle kam. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Der Fahrer des E-Scooters soll der Frau noch geholfen haben. Ein Austausch der Personalien erfolgte jedoch nicht. Er wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit kurzen blonden Haaren und hellblauen Augen. Er trug eine blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Auch ein derzeit unbekannter Autofahrer soll noch kurz angehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.