Aurich - Versammlung im Stadtgebiet ohne besondere Vorkommnisse

Landkreis Aurich (ots) - Am Samstagvormittag fand im Stadtgebiet von Aurich eine Versammlung statt.



Die Versammlung unter dem Motto ""Unmutsbekenntnis der Bürger Ostfrieslands über die derzeitige Ampel-Regierung und deren Beschlüsse" war bei der Stadt Aurich angemeldet worden. Um 9 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden mit mehreren hundert Fahrzeugen im Gewerbegebiet Aurich-Schirum und zogen als Aufzug in Richtung Innenstadt.



Mit etwa 300 Fahrzeugen, darunter Lkw, Traktoren, Motorroller, Motorräder, Quads und Pkw, fuhren die insgesamt rund 600 Teilnehmenden über den Auricher Innenstadtring. An der Pferdemarktkreuzung und im Fischteichweg fanden Zwischenstopps statt.



Die Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei und wurde gegen 11.45 Uhr im Gewerbegebiet beendet. Außer einigen Verkehrsbeeinträchtigungen für den Individualverkehr kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen besonderen Vorkommnissen.