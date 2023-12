Kriminalitätsgeschehen Esens - Kennzeichen entwendet Am Wochenende haben unbekannte Täter die Kennzeichen eines Autos in Esens gestohlen.

Landkreis Wittmund (ots) - Der graue Hyundai wurde am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7:30 Uhr, waren beide Kennzeichen bereits entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 in Verbindung zu setzen.