Verkehrsgeschehen Esens - Unfallflucht Auf dem Großparkplatz Herdetor in Esens hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet.

Landkreis Wittmund (ots) - Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz das Heck eines roten VW Golf. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04971 926500 um Hinweise.



Wittmund - Autofahrer mit Baum kollidiert



In der Nacht zu Mittwoch ist in Wittmund ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 2.50 Uhr mit einem Hyundai auf der Carolinensieler Straße und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.