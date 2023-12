Verkehrsgeschehen Großefehn - Autofahrer schwer verletzt Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Großefehn schwer verletzt worden.

Landkreis Aurich (ots) - Er fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Renault auf dem Postweg in Richtung Spetzerfehn und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß der 21-Jährige zunächst mit einer 42-jährigen Mitsubishi-Fahrerin zusammen und kollidierte dann links neben der Fahrbahn mit einem Baum und einer Hecke. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und vom Rettungsdienst befreiten den 21-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die 42-jährige Mitsubishi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde der Postweg in Höhe der Unfallstelle bis etwa 17.30 Uhr gesperrt.



Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz



Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht zu Donnerstag in der Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich ereignet. Auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 21 touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Ford S-Max. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Unfallzeit ist zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.