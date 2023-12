Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Ladendiebstahl Eine 20-jährige Frau aus Aurich entwendete am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein paar Kinderschuhe aus einem Schuhgeschäft am Marktplatz in Aurich.

Aurich/Wittmund (ots) - Die Frau ließ die Schuhe zunächst unbemerkt in ihrer Handtasche verschwinden und wollte den Laden verlassen. Im Ausgangsbereich löste der Alarm der Sicherungsanlage aus und der Diebstahl flog auf. Die Frau erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.



Großefehn - Illegal Birken gefällt und Holz entwendet



Bislang Unbekannte sägten auf dem Gelände eines Schützenvereins in der Kanalstraße Nord in Großefehn mehrere Birken bis zum Boden ab und entwendeten das Birkenholz. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen August und Dezember. Personen, die Hinweise die Täter oder den Abtransport des Holzes geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter 04941 6060.



Norden - Mit Luftgewehr auf Kater geschossen



Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstagmorgen mutmaßlich mit einem Luftgewehr auf den Kater einer 30-jährigen Norderin geschossen. Die Frau ließ ihren Kater gegen 7 Uhr aus dem Haus in der Straße Stoppelweide in Norden. Als der Kater gegen 9 Uhr wieder zurückkehrte, stellte die Frau eine erhebliche Verletzung an der Schnauze des Tieres fest und suchte umgehend einen Tierarzt auf. Der Tierarzt fand in der Wunde eine kleine Kugel, bei der es sich ersten Erkenntnissen zu Folge um eine Luftgewehrpatrone der Marke Diabolo handelt. Die Tat muss sich in unmittelbarer Nähe zur Straße Stoppelweide ereignet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder Besitzer eines Luftgewehres im dortigen Bereich geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter 04943 9210.



Hage - Ladendiebstahl



Eine 57-jährige Frau aus Hage betrat am Donnerstag gegen 10.28 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Edenhof in Hage und steckte dort eine Flasche Wein in ihre Tasche. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Im Ausgangsbereich wurde sie von einer Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes angesprochen. Bei einem Blick in die Tasche wurde die entwendete Flasche Rotwein aufgefunden. Der Frau wurde nicht nur ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen - sie muss sich strafrechtlich außerdem wegen Diebstahls verantworten.



Hage - Geldbörse entwendet



Eine 69-jährige Frau ist am Donnerstag Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Frau aus Hage kaufte am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr bei einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Edenhof in Hage ein und stellte beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet worden ist. Kurz nach dem Diebstahl kam es zu einer Verwertungstat, bei der ein unbekannter Täter insgesamt 610 Euro vom Konto der Geschädigten abbuchte. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Diebstahl oder verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet haben, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.



Rechtsupweg - Einbruch in Zahnarztpraxis



Bislang unbekannte Personen hebelten ersten Erkenntnissen zu Folge in der Nacht zu Freitag zwischen 2 und 2.30 Uhr ein Fenster einer Zahnarztpraxis Ruger Weg in Rechtsupweg auf und drangen in die Praxis ein. Offenbar verließen sie die Praxis kurz darauf wieder, ohne etwas mitzunehmen. Die Polizei Norden hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Personen geben können, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04943 9210.



Norden - Mountainbike geklaut



Eine bislang unbekannte Person entwendete am Dienstagvormittag in der Schulstraße das Fahrrad eines 17-jährigen aus Norden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Herrenmountainbike der Marke Bulls. Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04943 9210.