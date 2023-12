Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Reifen zerstochen Unbekannte haben in der Schrahörnstraße in Mittegroßefehn die Reifen eines VW Passat zerstochen.

Landkreis Aurich (ots) - Zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, stand der Wagen in Höhe der Hausnummer 3 auf einem Parkplatz. Zerstört wurden die beiden rechten Reifen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.



Verkehrsgeschehen



Ihlow - Auffahrunfall bei Glätte



Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochmorgen in Ihlow. Eine 39-jährige Tesla-Fahrerin war gegen 7 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und geriet offenbar beim Abbremsen ins Rutschen. Sie fuhr auf einen Sprinter auf, welcher auf einen stehenden Lkw geschoben wurde. Der Lkw hielt am Straßenrand, weil vor ihm ein Auto von der Fahrbahn abgekommen war. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Unfall niemand. Der Tesla und der Sprinter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass - bis auf den Lkw - keines der beteiligten Fahrzeuge mit ausreichender Bereifung für die aktuellen Straßenverhältnisse ausgestattet war.



Die Polizei weist in dem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Kraftfahrzeuge bei den aktuell winterlichen Straßen- und Wetterverhältnissen mit entsprechenden Reifen ausgestattet sein müssen. Wer dies nicht beachtet, verstößt nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern bringt auch sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in unnötige Gefahr. Bei einem Unfall mit Personenschäden drohen neben einem Strafverfahren zudem gravierende finanzielle Konsequenzen durch mögliche Schadensersatzansprüche und Regressforderungen.