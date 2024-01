Brandgeschehen Großefehn - Wohnhaus brannte In der Nacht zu Mittwoch sind bei einem Wohnhausbrand in Großefehn drei Menschen verletzt worden.

Landkreis Aurich (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache brach nachts ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Kanalstraße Nord in Ostgroßefehn aus. Die Leitstelle wurde gegen 2.30 Uhr alarmiert.



Die beiden Bewohner im Alter von 84 und 86 Jahren und ihr Hund konnten von Einsatzkräften aus dem Haus gerettet werden. Die Bewohner wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Ein Ersthelfer aus der Nachbarschaft musste vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.



Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren übernahmen die Löscharbeiten. Gegen 5 Uhr war das Feuer aus. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich. Bewohnbar ist das Haus aktuell nicht mehr.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.