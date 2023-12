Verkehrsgeschehen Ihlow - Autofahrer kollidiert mit Gegenverkehr Auf der Oldersumer Straße in Ihlowerfehn hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet.

Landkreis Aurich (ots) - Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.30 Uhr ein 71-jähriger VW-Fahrer in Fahrtrichtung Aurich und geriet in Höhe Königsbarger Weg in den Gegenverkehr. Er stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem VW und einem BMW zusammen. Die 29-jährige Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.



Hinte - Unfallflucht



Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend in Groß-Midlum ereignet hat. Gegen 19 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße in Richtung Krummhörn, als ein entgegenkommender Autofahrer mit seinem Außenspiegel kollidierte. Der Unfallort war in Höhe Meedeweg. Der Verursacher fuhr weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04923 805710 zu melden.