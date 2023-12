Verkehrsgeschehen Ihlow - Autofahrer mit Baum kollidiert In Ihlow ist am Donnerstag ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert.

Landkreis Aurich (ots) - Der 63-jährige Mann war gegen 14 Uhr mit einem VW und leerem Anhänger auf der Auricher Straße unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen eine Windböe den leeren Anhänger erfasste. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über das Gespann und prallte gegen einen Baum. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.



Ostgroßefehn - Unfallflucht auf Parkplatz



Auf einem Parkplatz in der Straße Müllers Kamp in Ostgroßefehn hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Einkaufsmarkt einen grauen Mercedes C 180. Die hintere rechte Seite wurde bei dem Unfall zerkratzt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04943 926500 entgegen.



Aurich - Betrunken Unfall verursacht



Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Donnerstag in Aurich einen Unfall verursacht. Die 60-Jährige fuhr am Abend, vermutlich gegen 21 Uhr, mit einem Honda auf der Wallinghausener Straße in Richtung Hoheberger Weg und kam alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Sie landete in einem Straßengraben. Die Frau lief zunächst fußläufig davon, konnte aber wenig später von der Polizei angetroffen werden. Sie war unverletzt. Die Beamten mussten jedoch feststellen, dass die 60-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen.



Holtrop - Von Fahrbahn abgekommen



Ein 21-jähriger Opel-Fahrer ist am Donnerstag in Holtrop von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 22 Uhr auf dem Postweg in Richtung Wiesens und geriet aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 78 nach rechts auf den Grünstreifen. Er überfuhr ein Verkehrszeichen sowie zwei Holzzäune und landete dann in einem Graben. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.



Brandgeschehen



Großefehn - Carport brannte



Zu einem Brandgeschehen kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in Aurich-Oldendorf. Aus noch ungeklärter Ursache fing im Greetenweg ein Carport Feuer. Die Flammen griffen auch auf die angrenzende Garage über. Der Feuerwehr gelang es, eine weitere Ausbreitung, etwa auf das Wohnhaus, zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten war der Postweg im Bereich Greetenweg gesperrt. Gegen 17.20 Uhr konnte der Einsatz vor Ort aber beendet werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.