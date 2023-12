Verkehrsgeschehen Norden - Betrunkener Radfahrer Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Mittwochvormittag in Norden gestoppt.

Landkreis Aurich (ots) - Der 34-jährige Mann fuhr gegen 11.15 Uhr im Bereich der Osterstraße, als die Beamten ihn anhielten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.



Norden - Pedelec-Fahrer war betrunken



Auf der Norddeicher Straße in Norden war in der Nacht zu Donnerstag ein betrunkener Pedelec-Fahrer unterwegs. Gegen 2 Uhr fiel der Mann aufgrund seiner Fahrweise auf und wurde von der Polizei kontrolliert. Der 36-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.



Hage - Nach Kollision mit Rettungswagen: Sprinter-Fahrer gesucht



Auf der L5 in Hage kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Gegen 10 Uhr fuhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt in Richtung Norden, als ein entgegenkommender weißer Sprinter mit dem Außenspiegel gegen den Spiegel des Einsatzfahrzeugs stieß. Der Unfall ereignete sich zwischen Bahnhofstraße und Breiter Weg. Es entstand Sachschaden. Der Sprinter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.



Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz



Die Polizei Norderney sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich auf einem Parkplatz am Wasserturm ereignet hat. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch 12.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen blauen VW Golf an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932 92980 entgegen.