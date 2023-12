Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch in Schule Unbekannte Täter sind in eine Schule in Norden eingebrochen.

Landkreis Aurich (ots) - In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schulcontainerkomplex in der Straße Am Moortief verschafft. Die Täter flüchteten im Anschluss mit vier Feuerlöschern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.



Berumbur - Zeugen nach Einbruch gesucht



Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Berumbur eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 21.12.2023, 10.45 Uhr, bis zum 28.12.2023, 16.30 Uhr, in der Eschenstraße. Personen, die verdächtige Beobachtungen vor oder während des Tatzeitraums gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Norden unter 04931 9210 in Verbindung.



Norden - E-Scooter entwendet



Am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter in Norden. Das Fahrzeug der Marke Ninebot wurde gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als der Besitzer gegen 23.25 Uhr zurückkehrte, war es bereits gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.



Aurich - Anruf eines falschen Bankmitarbeiters



Eine Frau aus Aurich wurde am Donnerstag Opfer eines Betrugs. Sie erhielt einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters, der ihr vorspielte, dass es Probleme mit ihrem Konto gegeben hätte. Durch geschickte Gesprächsführung gelang der Täter an die Bankdaten der Frau. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Aus gegebenem Anlass erinnert die Polizei daran, niemals sensible Kontodaten weiterzugeben. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Bank über die Ihnen bekannten Telefonnummern.