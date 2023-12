Kriminalitätsgeschehen Norden - Spendenbetrug Eine Frau in Norden hat am Sonntag betrugsmäßig Spenden gesammelt.

Landkreis Aurich (ots) - Während des Krippenspiels auf dem Marktplatz, in der Zeit von 17 Uhr bis 17.40 Uhr, sammelte die Täterin unter einem falschen Vorwand Geld von den Zuschauern ein. Sie soll ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und sehr schlank sein. Bekleidet war sie mit einer hellen Jacke mit Fellkragen und einer dunklen, gemusterten Hose. Im Gesicht hatte sie ein Muttermal. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden. Die Polizei rät, besonders zur Weihnachtszeit, wachsam bezüglich Spendensammlern zu sein. Weitere Verhaltensweisen sind unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/5670169 nachzulesen.



Krummhörn - Geldbörse gestohlen



Einer 74-jährigen Frau wurde am Freitag in der Krummhörn die Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 9 Uhr bis 10 Uhr, während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Handelsstraße. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.