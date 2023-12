Verkehrsgeschehen Norden - Unfall mit Fußgängerin Ein Autofahrer übersah am Montag eine Fußgängerin in Norden.

Landkreis Aurich (ots) - Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Norddeich. Beim Linksabbiegen in die Kastanienallee übersah er eine 70-jährige Fußgängerin, die bereits die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sie die Frau leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Wiesmoor - Zusammenstoß mit Fahrradfahrer



Am Montag hat es in Wiesmoor einen Unfall gegeben. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr auf dem Rotenburger Weg in Richtung Lindenweg. Als er auf eine Einfahrt einbiegen wollte, übersah er einen 21-jährigen entgegenkommenden Radfahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.



Aurich - Verkehrsunfallflucht



Am Samstag ist ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß geflüchtet. In der Zeit von 12 Uhr bis 12.30 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße gegen einen orangefarbenen Opel Corsa und beschädigte ihn vorne rechts. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete er. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.