Kriminalitätsgeschehen Norden - Versuchter Pkw-Aufbruch Am Sonntag kam es in Norden zu einem versuchten Pkw-Aufbruch.

Landkreis Aurich (ots) - Ein bislang Unbekannter machte sich gegen 15.15 Uhr in der Straße Am Markt an der Fensterscheibe eines geparkten Opel Astra zu schaffen. Der Täter wurde bei der Tat gestört und flüchtete auf einem Fahrrad. Er wird beschrieben als etwa 45 bis 49 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Er trug eine weiße Jacke und eine graue Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.



Norderney - Zeugen gesucht



Ein unbekannter Täter hat Donnerstagfrüh versucht, in ein Einfamilienhaus auf Norderney einzubrechen. Der Täter wollte sich gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Südhoffstraße verschaffen. Als er gestört wurde, flüchtete er. Der Mann war ungefähr 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug eine graue Mütze. Personen, die vor der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter 04932 92980 zu melden.