Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Mülltonne in Brand gesetzt, Feuer greift auf Carport über Bei dem Brand zweier Mülltonnen in der Moorsiedlung in Moordorf wurde ein angrenzender Carport ebenfalls durch Flammen beschädigt.

Aurich/Wittmund (ots) - Gegen 00:40 Uhr waren die Bewohner wegen eines plötzlichen Stromausfalles auf den Brand aufmerksam geworden und konnten diesen schnell löschen. Zwei Mülltonnen wurden zerstört und der Carport durch Flammenschlag beschädigt. Wie es zum Brand in den Mülltonnen gekommen ist, müssen die polizeilichen Ermittlungen nun klären. Wer Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) zu melden.



Großefehn - Auf einer privaten Silvesterfeier zugeschlagen-



Bei einer privaten Silvesterfeier in Timmel kam es an Neujahr gegen 03:00 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen der 26-jährigen Gastgeberin und einem 32-jährigen Gast aus der Gemeinde Großefehn. Der Gast schlug der Frau dabei mehrfach ins Gesicht und verletzte sie leicht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete er sich vom Tatort. Ein Strafverfahren wurde gegen den Täter eingeleitet.



Verkehrsgeschehen



Aurich - alkoholisiert Unfall gebaut und geflüchtet.



Eine 53-jährige Auricherin befuhr mit ihrem Pkw am frühen Neujahrsmorgen die Rudolf-Eucken-Allee und bog in die Blücherstraße ab. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stromkasten, der dadurch beschädigt wurde. Anstatt sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern, entfernte sie sich vom Unfallort. Dieses wurde durch Zeugen beobachtet und mitgeteilt. Bei der anschließend an der Halteranschrift angetroffenen Fahrzeugführerin konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Aurich - alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs.



Polizeibeamte kontrollierten an Neujahr gegen 04:20 Uhr einen 29-jährigen Auricher, der zuvor mit seinem Fahrrad auf der Straße "An der Waldschule" unterwegs gewesen ist. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen Alkoholwert von fast 2,5 Promille fest. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.



Altkreis Norden



Kriminalitätsgeschehen



Norden - Schranke beschädigt.



In der Nacht zu Sonntag wurde eine Schranke von einem Parkdeck in der Bahnhofstraße in Norden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/9210.



Verkehrsgeschehen



Hage - alkoholisiert Unfall verursacht.



Sonntagabend hat ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Hage bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über seinen Audi verloren. Der Unfall ereignete sich auf der Küstenbahnstraße in Hage, als er in den Breiten Weg abbiegen wollte. Im Zuge dessen kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Ampelanlage. An dem Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 30-jährige, leicht verletzte Fahrzeugführer, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab ca. 0,65 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Landkreis Wittmund



Kriminalitätsgeschehen



Wittmund - Brand eines Gebäudes.



Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr mussten am 01.01.2024, gegen kurz nach 00:00 Uhr, ausrücken, weil in der Straße Hohefeld ein Teil eines Wohngebäudes in Flammen stand. Nachdem Bewohner des Gebäudes den Brand entdeckten, versuchten sie die Flammen selbst zu löschen. Hierbei zogen sich Anwohner, eine 62-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 61 und 71 Jahren, Rauchgasvergiftungen zu und mussten medizinisch versorgt werden.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere, fünfstellige Summe. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.



Verkehrsgeschehen



- Fehlanzeige -