Altkreis Aurich Diebstahl im Baumarkt Wiesmoor - Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, suchte eine 61-jährige Frau aus Wiesmoor einen Baumarkt in der Hauptstraße in Wiesmoor auf.

Aurich/Wittmund (ots) - Im Verkaufsraum drängte sich der noch unbekannte Täter an ihr vorbei, schnitt mit einem Messer den Tragegurt ihre Handtasche durch und entwendete diese. In der Tasche befand sich eine niedrige, vierstellige Summe Bargeld. Bei dem Täter soll es sich um eine ältere, männliche Person gehandelt haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.



Versuchter Einbruch in einen Imbiss



Südbrookmerland - Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen versuchte eine unbekannte Täterschaft, in den Verkaufsraum eines Imbiss in der Tom-Brook-Straße einzudringen. Die Tat schlug fehl, jedoch entstand Schaden an der Eisentür. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.



Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



Aurich - Ein 46-jähriger Mann aus Aurich befuhr am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, mit seinem PKW den Heuweg in Fahrtrichtung Ihlow. Ihm entgegen kam ein Transporter mit EL-Ortskennung. Der Fahrer des Transporters missachtete offensichtlich das Rechtsfahrgebot und touchierte den Außenspiegel des PKW. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, kann sich bei der Polizei melden.



Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



Großefehn - Auf der Leerer Landstraße in Großefehn - Timmel kam es am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Außenspiegel eines PKW durch einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Von dem Unfall betroffen war ein 29-jähriger Mann aus Moormerland, der die L 14 aus Westgroßefehn in Richtung Timmel mit seinem VW befuhr. Der Verursacher setzte seine Fahrt ebenfalls unvermindert fort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.



Altkreis Norden



Gefährdung des Straßenverkehrs



Marienhafe - Eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Osteel kam am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, während der Fahrt mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Burgstraße sowie in der Rosenstraße mit einem, auf einer Verkehrsinsel befindlichen, Verkehrsschild zusammen. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt weiter auf der K118 fort, verstieß hier gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit ihrem Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten körperliche Mängel festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.



Unfall unter Einfluss von Alkohol



Norden - Eine 56-jährige Norderin befuhr am Freitagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, mit ihrem Pkw die Heerstraße in Norden und musste im Kreuzungsbereich "Im Horst" verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende 42-jährige Norder bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug hinten auf. Es kam zu einem Sachschaden an beiden Fahrzeugen und die Polizei wurde verständigt. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Norders wahr. Bei einem im Anschluss durchgeführten freiwilligen Atemalkoholtest wurden mehr als 1,3 Promille beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Landkreis Wittmund



Diebstahl von Alufelgen



Nenndorf - Im Zeitraum der letzten 14 Tage kam es im Halmeerweg zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter haben hier von einem Grundstück Alufelgen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971-9265000, in Verbindung zu setzen.



Verkehrsunfall



Westerholt - Am frühen Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Dornumer Straße, im Bereich des Kreisverkehrs, zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Westerholt wollte mit seinem Pkw aus dem Kreisverkehr in die Dornumer Straße einfahren und übersah hierbei einen querenden 12jährigen Radfahrer aus Westerholt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.