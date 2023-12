Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Schlägerei zwischen zwei Personengruppen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Höhe des Tagesaufenthaltes am Georgswall in Aurich zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen.

Aurich/Wittmund (ots) - Hierbei wurde ein 29-jähriger Emder von mehreren Schlägen eines 43-Jährigen aus Großheide im Gesicht verletzt. Die Personengruppen hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits getrennt. Eine Gruppe von fünf Männern konnte am Georgswall angetroffen werden. Darunter befand sich der Beschuldigte in Begleitung von vier weiteren Männern im Alter von 24 bis 38 Jahren, welche in Südbrookmerland, Dornum und Eversmeer wohnen. Eine Personalienfeststellung erfolgte. Die Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Opfer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in die UEK Aurich transportiert.



Aurich - Sachbeschädigung an Snackautomaten



In einem Waschsalon im Carolinengang in Aurich kam es am Freitagabend zu einer Sachbeschädigung eines Snackautomaten. Mehrere Personen traten und schlugen gegen den Automaten, sodass dieser sich aus der Verankerung an der Wand löste. Danach verließen die Täter den Waschsalon in unbekannte Richtung. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060 zu melden.



Verkehrsgeschehen



Wiesmoor - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person



Am Freitagmittag kam es in der Hauptstraße in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Eine 73-Jährige aus Wiesmoor befuhr mit ihrem Pkw Audi A 4 die Hauptstraße in Richtung Strackholt. In Höhe der Hausnummer 170 musste sie an einer rotlichtzeigenden Ampel verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 37-Jähriger aus Uplengen und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf den Audi auf. Dabei wurde die 73-Jährige leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Schäden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.



Sonstiges



- Fehlanzeige -



Altkreis Norden



Kriminalitätsgeschehen



Upgant-Schott - Handtaschendiebstahl im Lebensmitteldiscounter



Bereits am Donnerstag ist es am Mittag zu einem Handtaschendiebstahl bei einem Discounter in Upgant-Schott gekommen. Der zurzeit unbekannte Täter entwendete in einem für ihn günstigen Moment die Handtasche nebst Inhalt von einer 70-jährigen Marienhaferin. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04941-9210 entgegen.



Hage - Geldbörsendiebstahl in Lebensmitteldiscounter



Bereits am Donnerstag ist es am Mittag zu einem Geldbörsendiebstahl bei einem Discounter in Hage gekommen. Der zurzeit unbekannte Täter entwendete in einem für ihn günstigen Moment die Geldbörse nebst Inhalt von einer 69-jährigen Hagerin. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04941-9210 entgegen.



Norden - Diebstahl aus Automaten



In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Aufbruch eines Snackautomaten in der Norder Innenstadt gekommen. Unbekannte Täter hebelten den Automaten gewaltsam auf und entwendeten die dort befindliche Geldkassette, sowie diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04941-9210 entgegen.



Verkehrsgeschehen



- Fehlanzeige -



Sonstiges



- Fehlanzeige -



Landkreis Wittmund



Kriminalitätsgeschehen



- Fehlanzeige -



Verkehrsgeschehen



- Fehlanzeige -



Sonstiges



- Fehlanzeige -