Altkreis Aurich

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen



Streitende verletzen sich gegenseitig.



Aurich - Am frühen Samstagmorgen kam es in der Straße "An der Spielwiese" zu einem Streit zwischen einer 27-jährigen Auricherin und einem gleichaltrigen, ebenfalls aus Aurich stammenden Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin der Mann die Frau wegschubste und sie sich durch den folgenden Sturz verletzte. Die Parteien wurden getrennt und gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Auseinandersetzung im Tanzlokal endet blutig.



Aurich - In einem Tanzlokal in Aurich kam es am Samstag gegen 03:00 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen, der für einen beteiligten 35-Jährigen aus Aurich blutig endete. Ihm wurde von einem noch zu ermittelnden Täter in dem Lokal ein Getränkeglas ins Gesicht geworfen, welches ihn nicht unerheblich verletzte. Ein weiterer Gast erhielt ebenfalls etwas ins Gesicht und musste medizinisch behandelt werden. Die anschließende Rangelei musste durch den Sicherheitsdienst des Tanzlokals und die hinzugerufene Polizei beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, ihr Beobachtungen bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) mitzuteilen.



Verkehrsgeschehen



Alkoholisiert Probefahrt durchgeführt und dabei festgefahren.



Ihlow - Ein 35-jähriger führte am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw eine Probefahrt auf dem Grootlandsweg durch und hat sich dabei am Ort festgefahren. Mit einem anderen Fahrzeug versuchte der Ihlower, den festgefahrenen Pkw herauszuziehen. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei traf ein und stellte bei der Kontrolle fest, dass der Ihlower unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab nahezu 1,5 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Betrunken mit dem Pkw im Graben gelandet.



Aurich - Ein 56-jähriger Wiesmoorer befuhr am späten Freitagabend die Spekendorfer Straße in Richtung Aurich und kam dabei in Höhe der Hausnummer 28 von der Fahrbahn ab, wo er in einem Graben zum Stillstand kam. Anstatt die Polizei zu rufen, entfernte er sich vom Unfallort und rief einen Bekannten herbei, der ihn aus dem Graben ziehen sollte. Als die Polizei am Unfallort eintraf, leugnete er, mit dem Pkw gefahren zu sein. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille festgestellt. Da die Spurenlage auf seine Täterschaft schließen ließ, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Nach Auffahrunfall zwei Personen verletzt.



Wiesmoor - Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesmoor befuhr am Freitagvormittag die Oldenburger Straße in Richtung Remels und wollte dabei nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dieses bemerkte eine dahinterfahrende 30-jährige Auricherin nicht rechtzeitig und rutschte trotz Bremsung auf der winterglatten Fahrbahn auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Pkw-Führerinnen wurden dabei verletzt. An dem Pkw der Unfallverursacherin befand sich keine wintergeeignete Bereifung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.



Altkreis Norden



Kriminalitätsgeschehen



Parkscheinautomat aufgehebelt.



Norden - Ein auf dem Großraumparkplatz am Dörper Weg aufgestellter Parkscheinautomat der Stadt Norden ist von einem bisher unbekannten Täter aufgehebelt worden. Die Tat wurde am Freitag gegen 09:00 Uhr entdeckt. Nach ersten Feststellungen hat der Täter kein Diebesgut erlangt. Der Sachschaden wird durch einen städtischen Mitarbeiter auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu der Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).



Verkehrsgeschehen



Berauscht unterwegs.



Norden - Ein 21-Jähriger aus Südbrookmerland ist am Freitag gegen 16:15 Uhr durch die Polizei auf der Bundesstraße in Nadörst kontrolliert worden. Er war dort mit einem Pkw unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme für weitere Untersuchungen durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.



Landkreis Wittmund



- keine presserelevanten Ereignisse -