Altkreis Aurich

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen



Aurich - Kennzeichen von Pkw gestohlen.



An Heiligabend wurde in der Wiesenstraße, zwischen 08:00 und 15:00 Uhr, von einem geparkten Citroen das vordere Kennzeichen mit AUR-Städtekennung entwendet. Wer Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.



Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -



Altkreis Norden



- keine presserelevanten Ereignisse -



Landkreis Wittmund



Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -



Verkehrsgeschehen



Friedeburg - Betrunken mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen.



Ein 26-Jähriger aus Göttingen war am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 03:00 Uhr, mit einem Pkw auf dem Haarweg in Richtung Upschörter Straße unterwegs. Hierbei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und landet in einem Straßengraben. Die eingesetzten Polizisten stellten bei dem Mann schließlich einen Alkoholwert von über 1,8 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.