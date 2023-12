Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Brand eines Katalytofens Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Samstagabend ein mit Gas betriebener Katalytofen in einem Wintergarten eines Einfamilienhauses im Ritzweg in Südbrookmerland in Brand.

Aurich/Wittmund (ots) - Dabei wurde der gesamte Wintergarten in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Uthwerdum, Oldeborg, Wiegboldsbur und Victorbur gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Aurich - Täter nach Körperverletzung gesucht



Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend in der Kleinen Mühlenwallstraße am Busbahnhof in Aurich. Eine dunkel gekleidete, unbekannte männliche Person schlug aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach mit der Faust in das Gesicht eines 45-jährigen Aurichers. Dieser musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Durch eine 35-jährige Zeugin wurde die Tat beobachtet und die Polizei hinzugerufen. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter blieben jedoch bislang erfolglos. Zeugen, welche zur Tat oder zu dem Täter sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04941-6060 zu melden.



Verkehrsgeschehen



-Fehlanzeige -



Sonstiges



- Fehlanzeige -



Altkreis Norden



Kriminalitätsgeschehen



- Fehlanzeige -



Verkehrsgeschehen



- Fehlanzeige -



Sonstiges



- Fehlanzeige -



Landkreis Wittmund



Kriminalitätsgeschehen



Wittmund- Sachbeschädigung einer Haustür



In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag ist es zu einer Sachbeschädigung in der Schulstraße in Wittmund gekommen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die äußere Verglasung einer Hauseingangstür. Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.



Verkehrsgeschehen



Wittmund- Trunkenheit im Straßenverkehr



Am frühen Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte auf der Esenser Straße in Wittmund einen Pkw. Während der Kontrolle stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch ausgehend von dem 43-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Sonstiges



- Fehlanzeige -