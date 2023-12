Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen Brockzetel - Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt Nach einem Verkehrsunfall an der Brockzeteler Straße wurde ein 43-jähriger Fußgänger aus der Samtgemeinde Esens schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg gefahren.

Aurich/Wittmund (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Mann gegen 18:20 Uhr als Fußgänger die Landesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. So kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Wittmund herannahenden Pkw, der von einer 22-jährigen Frau aus Aurich geführt wurde. Die junge Frau und ihr Mitfahrer blieben unverletzt, der beschädigte Pkw jedoch musste abgeschleppt werden.



Aurich - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht



Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte im Zeitraum von Samstagmorgen um 04:00 Uhr bis Samstagnachmittag um 15:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Wiardastraße - nahe Einmündung Hans-Böckler-Str., in Aurich. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter, blauer Opel Corsa beschädigt. Wer Hinweise zum Unfallhergang, zum genauen Unfallzeitpunkt oder gar zum Verursacher (Fahrzeug oder Person) geben kann, meldet sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei in Aurich



Kriminalitätsgeschehen



Aurich - Zeugenaufruf wegen Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen



Am frühen Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurden Beamte der Auricher Polizei zur Tiefgarage unter dem Marktplatz gerufen. Der blau-silberne Funkstreifenwagen wurde auf dem Schotterplatz nahe der Tiefgaragenzufahrt an der Große-Mühlenwallstraße abgestellt und in der Zeit bis etwa 19:00 Uhr von derzeit unbekannten Personen beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 04941-6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.



Altkreis Norden



Verkehrsgeschehen



Krummhörn - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs



Ein 21-jähriger Mann aus der Krummhörn ist am Samstag, gegen 10:50 Uhr, durch die Polizei kontrolliert worden, als er mit einem Kleinkraftrad auf der Hamswester Straße unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-Jährige nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm benutzte Fahrzeug verfügte. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Norden - Alkoholisierter Pkw-Fahrer



Auf der Norddeicher Straße ist am Samstag, gegen 12:38 Uhr, ein 60-jähriger Mann aus Norden durch die Polizei kontrolliert worden. Er war zu dieser Zeit dort mit einem Pkw unterwegs. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.



Kriminalitätsgeschehen



Krummhörn - Streit endet in der Zelle



Unter Eheleuten ist es am Samstag, gegen 21:50 Uhr, in der Krummhörn zu Streitigkeiten gekommen. Beide Personen waren alkoholisiert und es kam zu gegenseitigen Körperverletzungen. Da der Mann im Beisein der eingesetzten Polizeibeamten Drohungen gegenüber seiner Ehefrau ausgesprochen hatte, wurde er für mehrere Tage der Wohnung verwiesen. Zudem musste er für den Rest der Nacht aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Es wurden gegen beide Eheleute strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.



Norden - Diebstahl aus Transporter



In der Albatrosstraße ist es am Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Transporter gekommen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt unverschlossen vor einem Wohnhaus. Zwei vorne im Transporter befindliche Handtaschen mit persönlichen Wertgegenständen wurden durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Mögliche Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).



Landkreis Wittmund



Verkehrsgeschehen



Altfunnixsiel - Schwerer Verkehrsunfall



Am Samstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, geriet ein 39-jähriger Mann aus Werdum alleinbeteiligt auf der Kreisstraße 14, in Altharlingersiel, in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem tiefen Wassergraben auf dem Dach zum Liegen und drohte, komplett im Wasser zu versinken. Durch einen Zeugen konnte der Unfall frühzeitig gemeldet werden. Durch ein schnelles Einschreiten der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnte das Fahrzeug mittels Drehleiter angehoben und der eingeklemmte Mann rechtzeitig aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Er wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen und stark unterkühlt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Durch das zeitnahe Eintreffen und das professionelle Einschreiten der freiwilligen Feuerwehren konnte das Leben des Mannes gerettet werden.

Ein besonderer Dank gilt daher den ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr.



Blomberg - Unfall unter Alkoholeinfluss



Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Mühlenstraße, in Blomberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Blomberg befuhr mit seinem Pkw die Raiffeisenstraße in Blomberg in Richtung Ortsmitte. Er überfuhr hierbei den Kreuzungsbereich und verunfallte in der Mühlenstraße in einem Vorgarten. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Bei dem Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von über 1 Promille festgestellt werden. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Neuharlingersiel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss



Beamte der Polizei Wittmund konnten am Samstagabend in Neuharlingersiel eine 18-jährige Esenserin auf einem sogenannten E-Scooter kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass diese erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen könnte, wurde eingeleitet.