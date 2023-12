Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich -Unvermittelt von hinten in einen Graben gestoßen Nicht unerheblich verletzt wurde ein 56-jähriger Großheider, als er am Sonntagmorgen um kurz nach Mitternacht im Bereich der Norder Straße/ ZOB in Aurich unvermittelt von hinten von einer unbekannten Person in einen dort befindlichen Graben gestoßen wurde.

Aurich/Wittmund (ots) - Dabei stieß das Opfer mit dem Kopf gegen eine Steinmauer und erlitt dabei Gesichtsverletzungen, die noch vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden mussten.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter Tel. 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.



Aurich -Zwei Polizeibeamte leicht verletzt



Am Samstagnachmittag um 16:15 Uhr provozierte ein amtsbekannter 27-jähriger Auricher einen Polizeieinsatz, nachdem er in einem Geschäft an der Leerer Landstraße einen 19-jährigen Mitarbeiter mit dem Tode bedroht hatte.

Als der Täter bemerkte, dass die Polizei informiert wurde, flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung, konnte jedoch durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung schnell gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde dann festgestellt, dass gegen den Täter zusätzlich noch ein Haftbefehl vorlag. Als ihm dies eröffnet wurde, sperrte er sich gegen die Festnahme und leistete nicht unerheblich Widerstand, so dass ein Beamter und eine Beamtin durch Tritte und Schläge leicht verletzt wurden.

Schlussendlich wurde der Auricher der hiesigen Dienststelle zugeführt, wo er erneut versuchte, die eingesetzten Beamten/-innen zu verletzten.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter gemäß des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten.



Wiesmoor- Wohnwagen von Campingplatz entwendet



Vermutlich in der Nacht von Freitag, den 08.12.2023, 23:30 Uhr, auf Samstag den 09:12.2023, bis 15:45 Uhr (Meldezeit), entwendeten unbekannte Täter einen weißen Wohnwagen des Typs "Tabbert KWT". Dieser war auf dem Campingplatz am Ottermeer abgestellt und wurde vermutlich durch ein rückwärtig gelegenes Tor von dem Gelände entfernt.

In dem Wohnwagen befanden sich zudem zwei Roller und mehrere hochwertige Ausstattungsgegenstände, so dass sich der Sachschaden geschätzt auf ca. 80.000 Euro belaufen dürfte.

Personen, die Hinweise zum Tathergang, dem Zugfahrzeug oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Tel. 04944/914050 mit der Polizei in Wiesmoor oder unter 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.



Verkehrsgeschehen



Aurich - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz



Bereits am letzten Samstag, also dem 02.12.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Raiffeisenstraße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den dort abgestellten, orangenen Opel Corsa, der 39-jährigen Halterin aus dem Landkreis Aurich.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060.



Altkreis Norden



Kriminalitätsgeschehen



Norden - Sachbeschädigung



In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde eine Fensterscheibe der öffentlichen Toiletten beim Norder Marktplatz beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0



Verkehrsgeschehen



Norden - Verkehrsunfallflucht



Samstagmittag verursachte ein 26-jähriger Mann aus der Krummhörn mit einem Transporter Sachschäden an zwei geparkten Pkw, während er versuchte auf einem Parkplatz in der Heringstraße in Norden in eine Parklücke zu fahren. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der 26-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Norden - Fahren unter Drogeneinfluss



Sonntagmorgen wurde ein 35-jähriger Autofahrer aus Norden in der Gewerbestraße in Norden durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei ergab sich beim dem Fahrer der Hinweis auf einen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Landkreis Wittmund



Kriminalitätsgeschehen



1.Sachbeschädigung auf dem Gelände des Kindergartens in Ardorf



In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde durch Unbekannte auf dem Gelände des Kindergartens in Ardorf eine Holzhütte umgeworfen. Das Dach der Hütte wurde dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.