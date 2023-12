Verkehrsgeschehen Victorbur - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs In Victorbur waren zwei Rollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Landkreis Aurich (ots) - Polizisten hielten die 16-jährigen Fahrer gegen 18.20 Uhr auf der Tom-Brook-Straße an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Jugendlichen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet



In Aurich ist am Sonntag ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in der Bürgermeister-Friesenborg-Straße gegen einen roten Nissan und beschädigte ihn vorne rechts. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.



Wiesmoor - Unfall nach Vorfahrtsverstoß



Am Montag kam es in Wiesmoor zu einem Unfall, nachdem ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete. Ein 28-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr von einem Parkplatz auf die Hauptstraße und übersah dabei eine 31-jährige bevorrechtigte Mercedes-Fahrerin. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.



Dornum - Unfall mit Fahrradfahrer



Am Montag hat es in Dornum einen Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer gegeben. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer übersah gegen 14 Uhr an der Kreuzung Schatthauser/Westerstraße einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.