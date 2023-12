Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Auto zerkratzt In der Gloxinienstraße in Wiesmoor haben Unbekannte am Heiligabend ein Auto zerkratzt.

Landkreis Aurich (ots) - Die Tat ereignete sich zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr. Beschädigt wurden die Beifahrerseite und das Heck eines schwarzen Skoda. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.



Verkehrsgeschehen



Ihlow - Beifahrerin bei Unfall verletzt



In Ihlow ist am Dienstagabend eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war gegen 22.50 Uhr auf der Straße Ostende in Ludwigsdorf unterwegs und übersah nach ersten Erkenntnissen eine vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin. Er wollte ihr ausweichen und fuhr dabei auf den Grünstreifen, kollidierte jedoch mit einer Grundstücksbegrenzung. Die 19-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.



Norden - Unfallflucht auf Parkplatz



Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag, 21.12.2023, in Norden ereignet hat. Zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr rangierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Bundesstraße und touchierte die Beifahrerseite eines weißen Opel Insignia. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.