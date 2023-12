Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Verkehrszeichen von Kreuzung entfernt In Wiesmoor haben Unbekannte an der Ecke Mullberger Straße / Amselweg das Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" unerlaubt entfernt.

Landkreis Aurich (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Donnerstagvormittag festgestellt, dass das Schild an der Kreuzung fehlte. Das Verkehrszeichen fanden die Beamten abgelegt auf einem Grundstück im Amselweg. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.