Bielefeld (ots) - Das vom Kriminalkommissariat 25 gesuchte Täter-Duo, konnte dank einiger Hinweisgeber im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung schnell ermittelt werden.



Nach der Veröffentlichung eines Fotos mit zwei Tatverdächtigen, die mit gestohlenen Bankkarten Geld abgehoben hatten, meldeten sich zahlreiche Zeugen bei der Polizei. Freitagmittag, 29.12.2023, gegen 13:50 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei nachdem er an der Herbert-Hinnendahl-Straße einen der beiden Gesuchten erkannt hatte. Die Polizisten trafen an der sogenannten "Tüte" auf einen der Tatverdächtigen, einen 51-jährigen Bielefelder, und kontrollierten ihn. In seiner Tasche fanden sie zwei Druckverschlusstütchen mit Cannabis.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 34-jähriger Bielefelder als Mittäter identifiziert werden.



