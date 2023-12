(DS/MS) Am 30.12.23 ereigneten sich zwischen 00:20h und 01:00h vier Verkehrsunfälle auf der BAB 2 und 33 auf Grund von plötzlichem Gewitter mit starken Hagelschauern.

Bielefeld (ots) - Die Fahrbahnen waren in wenigen Minuten schneeweiß. Bei einem Unfall auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück wurden eine Person schwer und zwei leicht verletzt.



Ein 24jähriger Fahrer aus Bad Pyrmont fuhr mit seinem Pkw auf dem mittleren von drei Fahrstreifen bei starkem Hagelschauer auf den vorausfahrenden Pkw eines 26jährigen Fahrer aus Minden auf. Ein nachfolgender 22jähriger Fahrer aus Bielefeld erkannte die Situation zu spät und fuhr mit einem Pkw ebenfalls in die Unfallstelle. Dieser verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.



Bei den weiteren drei Unfällen rutschten die Fahrzeuge auf Grund der Fahrbahnglätte von der Fahrbahn in die Seitenschutzplanken. Dort mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt.



Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die BAB 2, Richtungsfahrbahn Hannover, ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf eine Länge von 3 km.



Der Gesamtsachschaden auf beiden Autobahnen wird polizeilich auf 100.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell