SR/ Bielefeld Mitte - Eine bislang unbekannte Person drohte am Montagnachmittag, 25.12.2023, telefonisch einen Anschlag am Bielefelder Hauptbahnhof an.

Bielefeld (ots) - Die Polizei Bielefeld ist gemeinsam mit der Bundespolizei mit starken Kräften vor Ort, aktuell gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr.



Gegen 15.20 Uhr erhielt die Bielefelder Polizei einen Anruf von einer noch nicht identifizierten Person mit männlicher Stimme, die einen Anschlag innerhalb der nächsten zehn Minuten am Bielefelder Hauptbahnhof androhte. Daraufhin leitete die Bielefelder Polizei sofort gemeinsam mit der Bundespolizei Maßnahmen ein. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt, aktuell fahren keine Züge. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers dauern bei der Bielefelder Polizei an. Aktuell werden Spürhunde zur Absuche des Bahnhofs eingesetzt.



