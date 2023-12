MK / Bielefeld - Mitte - Am Montag, 04.12.2023, haben Unbekannte in der Mittagszeit Am Finkenbach diverse Baumaschinen aus einem abgestellten Firmenwagen entwendet.

Bielefeld (ots) - Während ein Malerbetrieb aus Halle (Westfalen) zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr mit Arbeiten an einem Wohnhaus, zwischen den Einmündungen der Feldstraße und Am Petriplatz, beschäftigt war, verschwanden drei Arbeitsgeräte. Dabei handelt es sich um einen Akku-Bohrschrauber der Marke Makita inklusive Ladekabel, eine Makita Bohrmaschine und einen DeWalt Winkelschleifer mit Ladekabel.



Bei der Anzeigenaufnahme blieb unklar, ob die elektronische Verriegelung des VW Crafter ausgelöst hatte und der Firmentransporter verschlossen war.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell