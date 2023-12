MK - Bielefeld / Mitte - An der Heeper Straße ist am Freitag, 22.12.2023, ein Bielefelder Autofahrer mit seinem Ford Fusion in das Heck eines abgestellten Skoda Fabia gefahren.

Bielefeld (ots) - Der Skoda wurde durch den Anstoß gegen einen weiter Pkw geschoben. Polizisten stellten den Führerschein des betrunkenen Ford-Fahrers sicher. Sie schätzten den Sachschaden insgesamt auf 8.500 Euro.



Der 34-jährige Bielefelder war gegen 01:50 Uhr auf der Heeper Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei stieß er mit der rechten Fahrzeugfront seines Ford Fusion gegen den Skoda Fabia einer 39-jährigen Bielefelderin. Dieses Auto stand auf einem Parkstreifen gegenüber der Hermann-Delius-Straße und wurde gegen einen weiteren Skoda Fabia, eines 22-jährigen Bielefelders, gedrückt.



Bei der Unfallaufnahme bemerken die, von Zeugen gerufenen, Polizisten, dass der 34-Jährige betrunken war. Ein Arzt entnahm ihm später in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe. Er schilderte, dass ein unbekanntes Fahrzeug aus der Hermann-Delius-Straße gekommen sei, dem er ausweichen musste und deshalb gegen den parkenden Pkw stieß. Zeugen hatten nur beobachtet, wie der Ford gegen den Skoda fuhr.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell