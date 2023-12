MK - Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 08.12.2023, stieß eine Stadtbahn der Linie 2 in Höhe der Feldstraße mit einem wendenden Pkw zusammen.

Bielefeld (ots) - Der betrunkene VW-Fahrer vermutete eine Störung der Ampelanlage.



Als der 33-jährige Bielefelder mit seinem VW Golf auf der Herforder Straße stadteinwärts fuhr, beabsichtigte er gegen 14:30 Uhr in Höhe der Feldstraße zu wenden. Nach seiner Aussage sei er bei grünem Ampellicht auf die Stadtbahnschienen gefahren. Dabei habe in Richtung Herford zähfließender Verkehr bestanden.



Bei dem Anstoß wurde ein stadteinwärts fahrender Stadtbahnzug im Frontbereich und der VW Golf im linken Heckbereich beschädigt. Personen wurden nach den vorliegenden Informationen nicht verletzt.



Bei der Unfallaufnahme ermittelten Streifenbeamte, dass der 33-jährige Bielefelder seit über einem Jahr nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie bemerkten Alkoholgeruch bei ihm und entdeckten im Fahrzeuginnenraum diverse Bierdosen. Nach einem Alkoholtest fuhren die Polizisten den polizeibekannten Bielefelder zur Blutentnahme auf die Polizeiwache Nord. Dort lieferte auch ein Drogenvortest einen Hinweis auf Drogenkonsum.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell