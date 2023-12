SR/ Bielefeld - Wer "auf den letzten Drücker" noch für Weihnachten Geschenke im Internet kaufen möchte, sollte die Sicherheit beim Online-Kauf nicht vernachlässigen.

Bielefeld (ots) - Die Polizei Bielefeld rät, bestimmte Regeln einzuhalten, damit Ihre bestellten Weihnachtsgeschenke auch das halten, was die

Online-Verkäufer versprochen haben und Sie keine bösen Überraschungen erleben.



- Vorsicht bei extrem niedrigen Preisen. Das könnte ein Hinweis



auf einen Fake-Shop sein. Fake-Shops agieren häufig unter dem

Deckmantel einer bekannten, real existierenden aber veränderten

Webshop-Domain und bieten Artikel günstig gegen Vorkasse an. Die

Ware wird nach Zahlungseingang jedoch nicht geliefert.



- Erstellen Sie möglichst für jedes Profil im Internet ein eigenes



Passwort. Ein Passwort sollte aus mindestens 10 Zeichen

bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen

enthalten. Geben Sie Passwörter nicht an Dritte weiter!



- Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden, zum Beispiel die Zahlung



per Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte oder mittels

Online-Zahlungsservices. Bargeld-Transferservices und

Vorauszahlung sind hingegen keine geeigneten Zahlungsmethoden,

wenn Sie den Verkäufer nicht persönlich kennen.



- Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters. Vergewissern Sie



sich, dass zum Beispiel Identität und Anschrift des Anbieters,

Garantie-, Gewährleistungs- und Geschäftsbedingungen sowie

Widerrufs- oder Rückgaberecht leicht auffindbar und verständlich

sind.



- Schützen Sie sich vor Datenklau, der überwiegend durch den



Versand von gefälschten E-Mails erfolgt. Wenn Sie per E-Mail

aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder

Kreditkarteninformationen über einen Link oder ein Formular

einzugeben, seien Sie misstrauisch. Seriöse Unternehmen fragen

solche Daten niemals per E-Mail, über einen Link oder ein

Formular ab. Öffnen Sie grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails,

bei denen Sie nicht sicher sind, dass der Absender seriös ist.

Außerdem sollte zum Schutz vor Schadsoftware auf Ihrem Rechner

eine Antivirensoftware und eine Firewall installiert sein und

täglich aktualisiert werden.



