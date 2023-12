SR/ Bielefeld - Das Benefizkonzert, zu dem Stadt, Bühnen und Orchester und Polizeipräsidium gemeinsam am Nikolaustag in die Rudolf-Oetker-Halle eingeladen hatten, war ein voller Erfolg.

Bielefeld (ots) - Durch die Eintrittsgelder und die Barspenden während der Veranstaltung kamen insgesamt 12.426 Euro zusammen, die vollständig in die wichtige Arbeit der Bielefelder Frauenhäuser "Frauen helfen Frauen - Frauenhaus e.V." und "Frauenhaus AWO Kreisverband Bielefeld e.V." fließen.



Über 600 Gäste folgten der Einladung und erlebten einen unvergesslichen Abend mit dem Landespolizeiorchester NRW unter Leitung und Moderation des Dirigenten Scott Lawton sowie Sänger Oliver Schmitt vom Polizeipräsidium Aachen.



Das Konzert stand unter dem Motto "Meisterwerke der Filmmusik", aber auch die musikalische Adventsstimmung kam nicht zu kurz.



Den einzigartigen Hörgenuss honorierten die Gäste mit einer bemerkenswerten Spendenbereitschaft, so dass am Abend zusätzlich zu den Eintrittsgeldern Barspenden in Höhe von 2.010 Euro gesammelt werden konnten.



Es gab stehende Ovationen - nicht nur von den Gästen für das Orchester, sondern auch von den Initiatoren für die Gäste.

Erster Beigeordneter Ingo Nürnberger, Intendant Michael Heicks und Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer applaudierten den Konzertbesuchern für ihre große Spendenbereitschaft, über die sich die Vertreterinnen der beiden Bielefelder Frauenhäuser, Beatrice Tappmeier und Karin Boye Toledo, sichtlich freuten.



Dass es eine erfolgreiche Gemeinschaftsaktion war, zeigte sich nicht zuletzt auch beim Orchester. Kurzerhand sprangen Musiker der Bielefelder Philharmoniker ein und unterstützten das Landespolizeiorchester NRW.



Ingo Nürnberger, Michael Heicks und Dr. Sandra Müller-Steinhauer waren sich zum Schluss einig: Ein gemeinsames Benefizkonzert im nächsten Jahr ist vorprogrammiert.



