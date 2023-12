HC/ Bielefeld - Ummeln- Die Fahrt eines betrunken PKW-Fahrer ohne Führerschein endete Mittwochnacht, 27.12.2023, in einem Graben.

Bielefeld (ots) - Gegen 22:55 Uhr erhielt die Polizei telefonisch die Information zu einem Verkehrsunfall an der Korbacher Straße/ Ummelner Straße, bei dem ein Mercedes im Graben stehen solle. Am Unfallort traf die Streifenwagenbesatzung auf einen 33-jährigen Bielefelder, den vor einem Baum im Graben stehenden PKW und einem gerade eintreffenden Abschleppwagen.



Der 33-Jährigen behauptete, das Fahrzeug nicht gefahren zu sein, verstrickte sich bei seiner Aussage jedoch in Widersprüche. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem fiel den Beamten seine Alkoholisierung auf. Ein durchgeführte Alkoholtest verlief positiv. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein wurden eingeleitet.



