SI / Bielefeld / Bethel - Am Donnerstag, 21.12.2023, nutzte ein bisher unbekannter Täter ein kurzes Zeitfenster, um in ein unverschlossenes Fahrzeug an der Handwerkerstraße zu greifen.

Bielefeld (ots) - Die 20-jährige Bielefelderin hielt gegen 15:45 Uhr mit einem Bulli in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses. Während sie einem Fahrgast im Rollstuhl bei seinem Weg zum Eingang behilflich war, öffnete der Dieb die unverschlossene Beifahrertür und stahl ein Portemonnaie. Er flüchtete daraufhin mit seiner Beute.



Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell