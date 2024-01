FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagnachmittag, 02.01.2024, versuchte ein unbekannter junger Mann einen 17-jährigen Bielefelder im Untergrund der Haltestelle Jahnplatz auszurauben.

Bielefeld (ots) - Ein unbekanntes Paar half dem Bielefelder und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Passanten die den Raubversuch bemerkten, melden sich bitte ebenfalls mit weiteren Zeugenhinweisen.



Gegen 16:30 Uhr befand sich ein 17-jähriger Bielefelder mit zwei Freunden im Untergrund der Haltestelle Jahnplatz und ging in Richtung des Stadtbahnaufgangs im Bereich der Herforder Straße und der Friedrich-Ebert-Straße.



Am Ende der Rolltreppe, im Bereich eines Kiosks, hielt der Unbekannte den Bielefelder fest, bedrohte ihn und forderte Geld. Er drückte sein Opfer gegen eine Wand, schlug ihm ins Gesicht und versuchte in die Umhängetasche des 17-Jährigen zu greifen. Die Freunde des 17-Jährigen versuchten vergeblich den Angreifer von ihrem Freund wegzuziehen.



Die Bielefelder berichteten, dass man versucht hätte Passanten um Hilfe zu bitten. Diese seien jedoch weitergegangen, als der Täter mitteilte, dass alles in Ordnung sei. Erst als ein unbekanntes Paar erkannte, dass sie Hilfe benötigten, ließ der Räuber von seinem Opfer ab.



Der 17-Jährige teilte zudem mit, dass der Räuber in Begleitung von zwei Personen gewesen sein soll. Zu einem Begleiter konnte eine Beschreibung benannt werden.



Der Täter soll 16 bis 18 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein. Er soll schwarze mittellange Haare mit einer Dauerwelle, dunkle Augen und einen Oberlippenbart haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Bei der Tat trug er eine lila North Face Jacke mit einer schwarzen Kapuze und einem schwarzen Brustbereich sowie eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe von Nike.



Der Begleiter des Täters soll 13 bis 14 Jahre alt und größer als der Haupttäter gewesen sein. Er soll eine hohe Stimme gehabt haben und wurde als südländisch beschrieben. Seine Haare sollen schwarz und lockig gewesen sein. Er trug ein graues Oberteil und eine graue Hose.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell