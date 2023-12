SI / Bielefeld / Minden / Hüllhorst - Ermittler der Mordkommission "Cayenne" erhielten dank eines Zeugenhinweises Kenntnis über den Verbleib des gesuchten SUV.

Bielefeld (ots) - Das Fahrzeug wurde sichergestellt.



Der Zeuge meldete sich bei der Mordkommission, weil er über das Fahndungsplakat auf den gesuchten Wagen aufmerksam geworden war. Er teilte den Beamten mit, dass sich der Cayenne im Stadtgebiet des niederländischen Hengelo befand. Die Mordermittler stellten das Fahrzeug umgehend sicher und leiteten die Überführung nach Deutschland ein.



Der Leiter der Mordkommission, Erster Kriminalhauptkommissar Markus Mertens, zeigt sich zufrieden mit dem jüngsten Ermittlungserfolg: "Der Wagen ist ein wichtiger Bestandteil unserer weiteren Arbeit. Nun steht eine umfangreiche Spurensicherung an, um Aufschluss über das Verschwinden des 62-jährigen Unternehmers zu erlangen."



Weiterhin gilt der Aufruf an die Öffentlichkeit, sich mit Hinweisen unter der 0521/545-0 an die MK "Cayenne" zu wenden.



