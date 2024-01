MK - Bielefeld / Mitte - An der Einfahrt zu einem Parkhaus ist eine 79-jährige Bielefelderin am Dienstag, 02.01.2024, von ihrem SUV eingeklemmt worden.

Bielefeld (ots) - Aufmerksame Autofahrer befreiten die Seniorin und leisteten erste Hilfe.



Die 79-Jährige hielt gegen 16:40 Uhr vor einer Schranke eines Parkhauses an der Joseph-Massolle-Straße. Für das benötigte Parkticket stieg sie aus ihrem Opel Crossland aus. Zeitgleich rollte der SUV, der über ein Automatikgetriebe verfügt, vorwärts und erfasste die Opel-Fahrerin. Sie stürzte und ein Bein wurde von einem Autoreifen eingeklemmt.



Zwei Autofahrer hatten den Unfall beobachtet und halfen sofort. Sie schoben den SUV zurück und befreiten die Seniorin. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungssanitäter erfolgte die weitere Behandlung in einem Bielefelder Krankenhaus.



Die schwerverletzte Autofahrerin gab an, dass sie beim Aussteigen versäumt habe, mit dem Gangwahlhebel die Parkposition zu wählen. An ihrem SUV waren Kratzspuren erkennbar. Im Einfahrtsbereich zum Parkhaus waren keine Beschädigungen entstanden.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell